Başkan Kaya, İncirliova’ya üniversite düzeyinde bir yüksekokul kazandırma projesi için somut adımlar atmaya devam ediyor. İlk olarak Ankara temaslarında gündeme getirdiği İncirliova’ya üniversite projesi ile ilgili çalışmalarına hız veren Başkan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da konuyu iletmişti. Başkan Kaya, son olarak ilçede kurulması planlanan Adnan Menderes Üniversitesine bağlı yüksekokul ile ilgili detayları görüşmek üzere Rektör Kent ile bir araya geldi.

“KARARLIYIZ, İNCİRLİOVA’YI ÜNİVERSİTE İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Başkan Kaya, Rektör Kent ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Uzun zamandır ilçemize bir üniversite kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İncirliova Aydın’ın üniversite düzeyinde bir okulu olmayan tek ilçesi. Bu olumsuz durumu sonlandırmak, hem İncirliovamızın gelişimine büyük katkı sağlayacak bir yüksekokulu ilçemize kazandırmak hem de ilçemizin güzellikleri ile öğrencilerimizi buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bu hizmeti ilçemize kazandıracağız." dedi.

REKTÖR KENT’TEN ÜNİVERSİTE İÇİN TAM DESTEK

Projenin ilçe için önemine dikkat çeken Başkan Kaya, "Rektörümüz ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. İncirliova’ya ADÜ’ye bağlı bir yüksekokul kazandırma noktasında mutabakat sağladık. Sayın Rektörümüz bizlere her türlü desteği sağlayacaklarına ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile ilgili süreçte yardımcı olacaklarına dair güvence verdiler. Uzun süredir sürdürdüğümüz planlı çalışmalar ve Rektörümüzün de desteği ile inşallah Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı veterinerlik, sağlık veya tarım gibi bölümlerden birini içeren bir yüksekokulu İncirliovamıza kazandıracağız. Yüksekokul ile birlikte eğitimden ekonomiye pek çok alanda ilçemizin gelişimine kakı sağlayacağız. Hem İncirliovamızda ayrı bir istihdam alanı oluşturacak hem de ilçe esnafımıza yeni bir gelir kapısı açacağız. Sayın Rektörümüze bizlere gösterdiği yakın ilgi, misafirperverlik ve destekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.