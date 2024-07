Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında ağırladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Cumhur İttifakı ortağı MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, beraberindeki heyetle birlikte Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti. Başkan Özdoğan, Demirezen ve beraberindeki heyeti makamında ağırlarken ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Özdoğan, "Kayseri’de ve Hacılar’da Cumhur İttifakı olarak dimdik ayaktayız." diyerek şunları söyledi: "Kıymetli genel başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ne kadar güçlü olduğunu, bu dönemde de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kıymetli genel başkanlarımızın çizdiği bu yolda Kayseri’mizde, ilçemizde Cumhur İttifakı olarak dimdik ayaktayız. Çok şükür, elhamdülillah. Bu güçlü iradelerle birlikte biz de ilçelerimizde gerekli çalışmaları ve birlikteliği sağlıyoruz. Elhamdülillah, Cumhur İttifakımız ilçelerimize hizmet etmeye devam ediyor. Biz de Cumhur İttifakı’nın seçilmiş belediye başkanları olarak elimizden gelen gayreti ve ciddiyeti göstererek, ittifakımızın daha da güçlenmesi için elimizden gelen çalışmayı sizlerin desteğiyle beraber yapacağız. Dediğimiz gibi ayrımız gayrımız yok, her zaman beraberiz. Eksik olmayın, nezaketinize teşekkür ediyorum."

Başkan Özdoğan’a misafirperverliği ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de yaptığı konuşmada, “Hacılarımıza ve Cumhur İttifakımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman yanınızdayız, destekçiniziz. Elimizden gelen ne varsa her zaman yapmaya hazırız.” dedi.