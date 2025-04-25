Prof. Dr. Naci Görür, 23 Nisan 2025 tarihinde yaşanan depremlerin Marmara Depremi’ni daha da yaklaştırdığını belirterek, "Deprem dirençli kentler yaratmalıyız. Bilim insanlarına saygı gösterelim, bilimin tarafında duralım" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un beklenen Marmara Depremi’ne dikkati çekti.

23 Nisan 2025 tarihinde yaşanan depremlerin bu riski daha da öne çektiğini vurgulayan Prof. Dr. Görür, “Millet olarak ‘deprem olacak mı, olmayacak mı’ tartışmasını bırakalım. Önemli olan deprem dirençli kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin” dedi.

Konuyla ilgili paylaşımında bilim insanlarına da saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Görür, “Bilim insanı, evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, sonuçlarını uluslararası konferanslarda sunan ve dergilerde yayımlayan kişidir. Her unvan sahibi bilim insanı değildir” ifadeleriyle bilimsel çalışmalara vurgu yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, halkı, bilimin rehberliğinde depreme hazırlıklı olmaya davet etti.