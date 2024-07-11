Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, son zamanlarda sosyal medya ve bazı haber siteleri üzerinden YESAŞ’a yönelik yapılan asılsız ve yalan haberlere yönelik bir açıklama yaptı. Başkan Özel, “Bizler, ya YESAŞ’ın iflas bayrağını çekecektik ya da YESAŞ’ı, ayağı kaldırarak kaliteli bir şekilde halkımızın hizmetine sunmaya devam edecektik. Amacımız YESAŞ’ı korumak ve güçlendirmek. Bizler YESAŞ’ı ayağa kaldırmayı seçtik” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ’ın satılacağına dair çıkan asılsız ve yalan haberlere yönelik bir açıklama gerçekleştirdi. Asılsız ve yalan haberlerin YESAŞ’ın ve Yenişehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğine zarar vermek için yapıldığına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, “Bu durumdan dolayı siz değerli hemşehrilerimle gerçekleri tekrar paylaşma gereği hissediyorum” diyerek YESAŞ ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

‘AĞIR BORÇ YÜKÜ ALTINDA’

“YESAŞ, halkımızın temel gıdası olan ekmeği kaliteli ve ucuza üretmek için kurulmuş ve bugüne kadar büyük bir özveriyle hizmet veren bir belediye şirketimizdir. Ancak, son dönemde mali yapının iyi yönetilememesinden dolayı ağır bir borç yükü altına girmiştir” diyen Başkan Ercan Özel, 31 Mart 2024 itibarıyla YESAŞ’ın vergi, SGK, piyasa borçları, senetli borçları ve kıdem tazminatı borçlarının toplamda 15 milyonun üzerinde olduğunu belirtti.

‘YESAŞ İFLAS KONUMUNDA’

Başkan Özel, şunları söyledi: “15 Şubat, 26 Şubat ve 20 Mart 2024 tarihlerinde emekli olan personellerimizin kıdem tazminatları geçtiğimiz dönem ödenmemiştir. Toplam da 1 milyon lirayı aşkın kıdem tazminatı ödenmesi yapılması gerekirken ne yazık ki, bu içler acısı durumdan dolayı ödemeler yapılmamıştır. Bu borçlar, şirketin çalışanlarına olan yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından da önemlidir. YESAŞ’ın 2 milyon TL’yi geçen ciddi anlamda esnaflarımıza piyasa borçları vardır. Şirketin un tedarikçilerine olan senetli borçları toplamda 3 milyonu geçmektedir. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan incelemede, YESAŞ’ın Türk Ticaret Kanunu’na göre iflas konumunda olduğunu üzülerek tespit ettik. Mali olarak şirketin sürdürülebilirliği ciddi tehdit altına girmiş olduğunu, yapılan incelemelerden sonra maalesef görmüş olduk.”

‘AMAÇ MARKA DEĞERİNİ KORUMAK’

Ekmeğe zam yapılsa bile geçmiş döneme ait borçların ödenmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, sermaye artırımı olmadan bu yükün altından kalkılmasının imkansız olduğunu söyledi. Başkan Özel, “Sermaye artırımındaki amaç YESAŞ’ı ayağı kaldırmak ve marka değerini korumaktır. Emekli olan personelimizin kıdem tazminatlarını ödeyebilmektir. Çalışanlarımızın maaşlarını gününde ve tam olarak karşılayabilmektir. Halkımızın kaliteli ekmeği ucuza temin edebilmesini sağlamaya devam etmektir” ifadelerini kullandı.

‘TASSARRUF YİNE YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NDE’

“Bizler, ya YESAŞ’ın iflas bayrağını çekecektik ya da YESAŞ’ı, ayağı kaldırarak kaliteli bir şekilde halkımızın hizmetine sunmaya devam edecektik. Bizler YESAŞ’ı ayağa kaldırmayı seçtik” diyen Başkan Özel, konuşmasına şöyle devam etti: “1981 yılında kurulan YESAŞ’ın kuruluşunda yüzde 51 hissesi Yenişehir Belediyemize aitti. Günümüzde hisselerinin yüzde 94,6’sı belediyemize ait. Şimdi ise YESAŞ’ın Belediyemize ait olan yüzde 43,6’lık hissesini belediyemizin diğer kuruluşu olan YOSAB'a devretmeyi planlamaktayız. Bu devir işlemine rağmen, YESAŞ’ın yüzde 51’lik hissesi belediyemizde kalacak, tasarruf yetkisi yine Yenişehir Belediyemizde olacaktır. Bu adım, YESAŞ’ın mali yapısını güçlendirmek, gelecekteki yatırımlarını gerçekleştirebilmek, personelimizin maaşlarını ve piyasa borçlarını zamanında ödeyebilmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak için önemli bir girişimdir.”

‘KESİN HÜKÜM MADDESİ’

YOSAB’ın sahip olacağı hisselerin satılıp satılamayacağına da açıklık getiren Başkan Ercan Özel, “Hazırlanacak olan devir sözleşmesinde YOSAB’ın sahip olacağı hisselerin öncelikli alış hakkı yine Yenişehir Belediyesi’nde olacak şekilde sözleşmeye kesin bir hüküm konulacaktır. Zaten YOSAB’ın yönetim kurulu Yenişehir Belediye Meclis Üyelerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla tasarruf yine Yenişehir Belediyesi’ndedir. YESAŞ’ın satılacağı yönündeki söylentiler tamamen asılsız, belediyemize ve yöneticilerine zarar vermeye yöneliktir. YESAŞ’ın hisselerinin bir kısmının YOSAB’a devri ile ilgili her konu, şeffaf belediyecilik anlayışıyla canlı yayınlanan Belediye Meclisi’mizde gündeme getiriliyor ve tüm açıklığıyla aylardır konuşuluyor. Bu konu ile ilgili kurulan komisyonlarda ortak akıl çerçevesinde hareket edilmektedir. Belirlenen ihale ve değer tespit komisyonlarında diğer partilerden de halkımızın desteğiyle seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarımız görev yapıyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle halkımızdan rica ederiz” şeklinde konuştu.

‘TAKDİR HALKIMIZIN’

Başkan Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz istiyoruz ki, geçmiş dönemde emekli olan personelimizin tazminatlarını ödeyebilelim. Buna niye itiraz edilsin ki?

Yine biz istiyoruz ki, şu anda iflas durumunda olan YESAŞ’ı ayağa kaldıralım. Bundan niye rahatsız olunur ki?

Yine biz istiyoruz ki, her ay çalışanlarımıza maaşlarını zamanında ve tam ödeyelim. Bunu kim istemez ki?

YESAŞ’ın büyümesine ve gelişmesine, çalışanların maaşlarının ödenmesine, emekli olanların kıdem tazminatların karşılanmasına karşı çıkanlar elbette olacaktır. Bu olumsuz yaklaşımları da vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Ama bizler, halkımızın bize vermiş olduğu güçle YESAŞ’ı ayağı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Takdir siz değerli halkımızındır.