Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, büyük felaketler deprem gerçeği ile tanışan Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna vurgu yaparak, “Önceliğimiz koruyucu tedbirleri yıkımlar olmadan ve canlarımızı kaybetmeden almak olmalıdır” ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, 4.2 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatyalılara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

6 Şubat depremlerinde yıkıma yol açtığı Malatya’da vatandaşların saat 00.41'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaşadığı korkuya değinen Başkan Sevim, “Merkez üssü Yeşilyurt olan depremin derinliği ise 7.69 km olarak açıklandı. Malatyalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ KORUYUCU TEDBİRLERİ Türkiye’nin deprem gerçeği ile büyük acılar yaşayarak tanıştığını anımsatan Başkan Sevim, şöyle devam etti: “Ülkemizde yaşanan depremlerde çok sayıda yurttaşımızı kaybetti. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği ile yaşadığımız büyük acılarla tanıştık. Önceliğimiz koruyucu tedbirleri yıkımlar olmadan ve canlarımızı kaybetmeden almak olmalıdır. Cumhuriyet ve Adalet Partisi olarak iktidara geldiğimizde hedefimiz öncelikle koruyucu tedbirler olacak. Bir kez daha depremden etkilen yurttaşlarımıza geçmiş olsun, yaşamını yitiren canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”