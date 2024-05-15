Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar ilçe ziyaretleri kapsamında semt pazarı esnaflarını ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Zeyrek, hem vatandaşlarla hem de esnaflarla sohbet edip, istek ve talepleri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Akhisar ilçesinde semt pazarı esnaflarını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zeyrek’e Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet eşlik etti. Başkan Ferdi Zeyrek, ziyarette pazarcılar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Pazarcıların ve halkın istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Zeyrek, Akhisar için planlanan projeler hakkında da kısa kısa bilgiler verdi.