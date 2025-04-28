Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı. Sağlık emekçilerinin maruz kaldığı şiddete dikkat çeken Başkan Zeyrek, toplumsal farkındalığın artırılması çağrısında bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’nde sağlık çalışanlarına destek mesajı verirken, şiddetin değil minnetin konuşulduğu bir Türkiye çağrısı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.

Zeyrek, “Sağlık emekçilerimiz her gün şiddete maruz kalıyor. İnsanı yaşatmak için fedakârlık yapan bu çalışanların hakkını ödeyemeyiz. Şiddeti önlemek, onların itibarını korumak için hepimize görev düşüyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız” dedi.

Farkındalık için belediye çalışanlarının bir gün beyaz giyindiğini belirten Zeyrek, “Hiçbir sağlıkçının Beyaz Kod vermek zorunda kalmadığı, şiddetin yerini minnetin aldığı bir Türkiye temenni ediyorum” diyerek, şiddetin son bulması için ortak sorumluluk çağrısında bulundu.