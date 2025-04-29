İzmir Narlıdere Belediyespor sporcuları Deniz Can Ertan ve Sarp Börekci, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun Aliağa’da düzenlediği İzmir Yüzme Şampiyonası’nı toplamda 5 altın 3 gümüş madalya ile tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyespor sporcuları Deniz Can Ertan ve Sarp Börekçi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun Aliağa’da düzenlediği İzmir Yüzme Şampiyonası’ndan 5 altın ve 3 gümüş madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Deniz Can Ertan 200 metre, 100 metre, 50 metre kurbağalama ile 400 metre serbestte altın madalyayı kazanırken, Sarp Börekçi ise 200 metre kelebekte altın, 50 metre ve 100 metre kelebek ile 400 metre serbestte gümüş madalyaya uzandı. Deniz Can Ertan gösterdiği başarı nedeniyle 8-15 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan milli takım kampına davet edilirken, Sarp Börekci’nin de milli takım kampına dâhil olmasının beklendiği ifade edildi.

BAŞKAN ERMAN UZUN’DAN TEBRİK

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, yüzme şampiyonasından ödülle dönen sporcuları tebrik ederek, “Deniz Can ve Sarp, yüzme yarışlarında gösterdikleri üstün başarılarla hepimize büyük bir onur yaşattılar, bizim kahramanımız oldular. Onlar sadece birer madalya kazanmadılar. Bize inancın, emeğin ve sevginin neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdiler. Kardeşlerimizi başarılarından dolayı kutluyor; onları yetiştiren değerli ailelerine ve kıymetli antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Narlıdere Belediyesi olarak, sporcularımızın daha nice başarılara imza atabilmesi için onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DEVAMI GELECEK

Narlıdere Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Çetinkaya da şampiyonadan 8 madalyayla dönen sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Narlıdere Belediyespor Yüzme Eğitim Sorumlusu Deniz Değerli de özel sporcular dalında yüzme şampiyonasına bu sene ilk kez katıldıklarını ifade ederek, “Başarılarımızın devamı gelecek” dedi.

