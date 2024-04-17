Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Fuar İzmir’de düzenlenen Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarının resmi açılış törenine katıldı. Fuara katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zeyrek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

MANİSA (İGFA) - Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarının resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve paydaşların katılımıyla açılışı yapılan fuara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in yanısıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ilçe belediye başkanları ve konuklar katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Marble İzmir Fair açılış videosu gösterimi ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerinin katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyelerinin fuar ziyareti yapmasıyla resmi açılış töreni sona erdi. Fuara katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zeyrek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.