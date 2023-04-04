Ankara’da 1000 metrekare alan üzerine kurulu e-spor merkezinde; turnuva salonu, oyun odası, oyun konsolu odası, sanal gerçeklik alanı ve e-spor antrenmanları için hazırlanan 4 tane de boot-camp yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara’yı teknolojinin başkenti yapma yolunda birçok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, açtığı teknoloji merkezleri ile tüm Türkiye’ye örnek olmayı sürdürürken e-spor tutkunlarına da destek olmaya devam ediyor.

Ankara’da spora ve sporcuya önem vererek spor faaliyetlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için birçok çalışmaya imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, dijital dünyada yoğun ilgi gören e-spor aktivitelerinin yapılabilmesi için Başkente bir e-spor merkezi kazandırdı.

AMAÇ FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATMAK

Başkent’te e-spora büyük önem vererek bu tür spor aktivitelerine de ev sahipliği yapan ABB, Çubuk ilçesine kazandırılan e-spor merkezinde; e-spor tutkunlarına oyun bilgisayarları ve her türlü ekipmanın ücretsiz kullanılmasına olanak sağlayarak fırsat eşitliği oluşturacak.

Toplam 1000 metrekare alan üzerine kurulu, 3 katlı merkezde 142 metrekarelik bir turnuva salonu bulunuyor. Ayrıca oyun severlerin ücretsiz şekilde kullanabileceği 10 oyun bilgisayarının bulunduğu 63 metrekarelik bir oyun odası, 5’er bilgisayardan oluşan ve takımların antrenmanları için hazırlanmış 4 tane boot camp, 3 oyun konsolundan oluşan bir oda ve bir tane de sanal gerçeklik alanı yer alıyor.

“TAKIMINIZI KURUN, RANDEVUNUZU ALIN, GELİN BURADA OYNAYIN”

Çubuk e-Spor Merkezi’nin Türkiye'de bir belediyenin açmış olduğu en büyük spor merkezi olduğunu belirten Ankara İnovatif Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Tanju Kara, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı ve İnovatif AŞ iş birliğinde Çubuk’a bir e-spor merkezi yaptık. İçerisinde takımların çalışma yapabileceği boot-campleri var. Bireysel olarak insanların gidip ücretsiz olarak oyun oynayabilecekleri bireysel oyunların var. Aynı zamanda sanal gerçeklik gözlüğüyle sanal gerçeklik deneyimi yaşattırıyoruz. Burası sadece bir oyun merkezi değil, aynı zamanda gençlerin kariyer fırsatı yakalayabilecekleri ve teknoloji çağına ayak uydurabilecekleri bir e-spor merkezi. Kurulacak akademi takımlarıyla gençlerimiz dünyadaki bu sporu yapan gençlerle eşit şartlarda yarışabilecek ve ülkemizi başarıyla temsil edebileceklerdir. Günümüz şartlarında merkezimizdeki bilgisayarlar sadece dar gelirli vatandaşların değil normal gelirli vatandaşların bile almakta çok zorlandığı bilgisayarlar. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş fırsat eşitliği sağlamak için bu merkezi Çubuk’a kazandırdı, diğerleri de yolda. Arkadaşlara diyoruz ki; ‘takımımızı kurun, randevunuzu alın, gelin burada ücretsiz oynayın” diye konuştu.

MERKEZDEN RANDEVU SİSTEMİYLE YARARLANILIYOR

E-spor alanına ilgi gösteren Başkentlileri tek çatı altında toplaması hedeflenen merkez, sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda adını duyurmasına da destek olacak. Bunlara ek olarak; merkezde akademi takımları oluşturulup eğitimler verilirken, yetenekli ve istekli gençlerin e-spor alanında kendilerini geliştirilmesine imkân tanınacak.

ABB tarafından merkezde yer alan tüm odalar ve sağlanan tüm hizmetler randevu sistemiyle ücretsiz olarak Başkentli e-spor tutkunlarına sunulacak. Merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlar, “https://espor.ankara.bel.tr/” adresinden randevu oluşturabilirler.

GENÇ OYUNCULAR MERKEZDEN MEMNUN

Merkeze gelerek son teknoloji cihazlarda oyun oynamanın keyfine varan genç oyuncular memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler:

- Tolga Tufan Tice: “Ankara’da böyle bir yer açıldığını ilk duyduğumda çok memnun oldum. Geldiğimde son teknoloji cihazlarla karşılaştım. Bu olanaklara erişebilmek çok güzel… Herkesin burayı görüp, tanımasını öneriyorum. Herkesin hayali olan bir şeydi ve bu hayale ulaşmak çok zordu. Mansur Başkan’ımız sağ olsun.”

-Ece Kedici: “Ankara’da böyle bir imkân sağlanması çok güzel… Dünyadaki tüm gamerlara sağlanan imkânlar burada bize de sağlanıyor.

-Ela Kedici: “Burada son model bilgisayar, sanal gerçeklik gözlükleri ve oyun konsolları var. Evimizde bulamayacağımız çoğu imkânlar burada mevcut. Ankara’da böyle bir yere ilk defa denk geliyorum, mutluyum.”