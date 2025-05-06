Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden ve teknoloji bilgi birikimi ile değer katan Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ilk 5G yayınını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Telekom, 5G teknolojisini hayatın her alanına aktarmayı sürdürüyor.

Ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlere sunduğu yeni teknolojiler ile eşsiz deneyimler yaşatan Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni sanatın kalbi AKM’ye 5G teknolojisi ile bağladı.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun konseri, Ankara Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk defa kullanılan 5G teknolojisi ile AKM’den canlı olarak deneyimlendi. AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında bulunan davetliler, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nden yapılan yayınla konseri adeta yerinde izleme deneyimi yaşadı. 4K video kalitesindeki yayın 360 derece görüş açısı sağlayan VR gözlük sayesinde canlı takip edildi.

ANKARA’DAN İSTANBUL’A 5G BAĞLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk 5G deneyimi hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü Türk Telekom olarak 5G’nin faydalarını hayatın her alanına yansıtmaya devam ettiklerini söyledi.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız öncülüğünde yürütülen 5G çalışmaları kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz" diyen Önal, "Tarımdan spora, sağlıktan sanata kadar her alanda teknolojiyi ülkemizin dijital geleceği için kullanıyoruz. En yeni teknolojileri geliştirirken geleceğin bağlantı teknolojilerini kullanarak sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor ve bu dönüşüme öncülük ediyoruz. Son olarak Ankara Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, kültür sanatın merkezi olan AKM ile 5G teknolojisi sayesinde birbirine bağladık. Ana destekçisi olduğumuz AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan 5G deneyim alanı ile davetliler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser veren ve ana destekçisi olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nu canlı takip etti. Türk Telekom’un 5G gücü ile takip edilen konser yayını, 4K kalitesinde ve 360 derece görüş açısı eşliğinde yapıldı" diye konuştu.