Batman Zübeyde Hanım Ana okulunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Gazeteci-Yazar Metin Özmen öğrencilerle bir araya geldi.Yeni Bahar TV / BATMAN (İGFA) - Okulun çok amaçlı salonunda öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Özmen, çocuklar için yazdığı "Nurdan Hikayeler Değerler Eğitimi" kitaplarından örnekler vererek arkadaşlık,adalet, hayvan sevgisi, merhamet, şefkat, sorumluluk, çalışkanlık, anne-babaya saygı, okuma aşkı, anne duası, peygamber sevgisi, ilim sevgisi, helal lokma, paylaşmak gibi konulara değindi. Söyleşinin çok verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Mizgin Bağdu, Özmen'e teşekkür etti.

Yazar Özmen, söyleşiden sonra öğrenciler için kitaplarını imzaladı.