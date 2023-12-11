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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetin 100. Yılı şerefine, Uludağ İçecek Türk AŞ. sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eserin dünya prömiyeriyle Bursa’da ilk kez sahneye çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı şerefine bir sanat eseri armağan eden Uludağ İçecek Türk AŞ., Besteci ve Orkestra Şefi Oğuzhan Balcı’ya bir senfonik eser sipariş etti. 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen kurtuluş mücadelesini, nice kahramanı, halkın sonsuz cesaretini ve vatan sevgisini konu alan, “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eserin dünya prömiyeri, Merinos - Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Solistler; Mezzosoprano Aylin Ateş, Tenor Ufuk Toker, Bariton Caner Akgün. Anlatımı da, Metin Yazarı Ersin Antep gerçekleştirdi.

Konser, çok sayıda sanatseverin yoğun ilgisine sahne olurken, yine bir “ilk”e imza atarak Bursalıları gururlandıran Uludağ İçecek, sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eser ile Cumhuriyetin 100. yılında sanata olan desteğini ölümsüzleştirdi.

Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak ve Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl sahneden sanatseverlerle duygularını paylaşırken, Kızıl ve Erbak Aileleri konsere muhteşem şekilde ev sahipliği yaptı.