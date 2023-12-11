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Didim, Halk TV’nin sevilen programlarından “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar’ın bu hafta yayınlanan bölümüne ev sahipliği yaptı. Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleşen programa Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Sevcan Orhan ve Sanatçı Fatih Mühürdar konuk oldu.

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Sabah saatlerinde Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisinde başlayan canlı yayına Didimliler büyük ilgi gösterirken, vatandaşlar programı canlı olarak takip etti.

Canlı yayında, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, geçtiğimiz günlerde vefat eden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Türk Sanat Müziği’nin önde gelen sanatçılarından, Sevcan Orhan’ın birbiri inden güzel şarkıları seslendirdiği programda, konuşma yapan Başkan Atabay, “Didim’i daha yaşanılabilir bir kent yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.