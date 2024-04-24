Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını öğrencilere devretti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri başkanlık makamında konuk etti. Öğretmenleri ve aileleri ile birlikte gelen geleceğin başkanları ile bir süre sohbet ederek belediye başkanının görevleri hakkında bilgi veren Arı, ardından makamını öğrencilere devretti.

Yeni başkanların Nevşehir ve kent yönetimine dair hayallerini sorarak onlarla keyifli bir sohbet geçiren Arı, daha sonra öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Arı, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Yarınlarımızın umudu olan evlatlarımızın ve dünya üzerindeki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” dedi.