İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı’da 80 milyon liralık yağmur suyu hattı projesinin temelini attı. “Altyapı problemlerini bu dönem çözeceğiz. Reklamla değil, işlerimizle gündeme geleceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı’da taşkın sorununu çözmek için 78,7 milyon liralık yatırımla 4 kilometrelik yağmur suyu hattı projesinin temelini attı. Törene Başkan Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tugay, Bayraklı’daki taşkın sorununun çözümü için kararlı olduklarını vurgularken, “En hızlı şekilde projeyi tamamlayacağız. Altyapı, trafik, kentsel dönüşüm ve deprem dayanıklılığı sorunlarını bu dönem çözeceğiz. Reklam değil, işlerimizle gündeme gelmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle söz verdiğimiz her işi yapacağız.” dedi.

Tugay, Bayraklı’da toplam 600 milyon liralık altyapı yatırımı yapıldığını, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını ve kanallara çöp atmamalarını istedi.

“İZSU ZARAR ETMİYOR, YATIRIM YAPIYOR”

Başkan Tugay, “İZSU zarar etti” iddialarına yanıt vererek, “Belediye kurumları kâr amacı gütmez, hizmet eder. Sözde zarar, altyapıya, Çiğli 4. fazına, Körfez temizliğine gidiyor. İZSU, su kayıp oranını %26 azalttı, Türkiye’ye örnektir” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Geçen yıl yağışlar Bayraklı’yı vurdu. Başkan Tugay’ın talimatıyla 70 yıllık sorun köklü şekilde çözülüyor. Meşakkatli ama kalıcı bir yatırım” diye konuştu.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, projenin 180 günde tamamlanacağını belirterek, “Geçen yılki taşkın sonrası Başkan Tugay’la sahada çalıştık. Sevgi Yolu ve çevresindeki sorunu çözeceğiz. İzmir’in 30 ilçesinde altyapı ve Körfez temizliği yatırımlarımız sürüyor” dedi.