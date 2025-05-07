Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu, Çataltepe Sanayi Sitesi Projesi’ne ilişkin gelinen son durumu değerlendirmek ve sürece dair önemli gelişmeleri paylaşmak üzere oda başkanlarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - BESOB Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantı; BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit’in başkanlığında gerçekleştirildi.

BESOB Başkanvekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz’ın da katıldığı toplantıda, Çataltepe Sanayi Sitesi Projesi kapsamındaki gelişmeler aktarılırken, BESKOOP’un 30 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan ve kamuoyunda gündem oluşturan 12 no’lu kararın yargı süreci de değerlendirildi.

Yönetim tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu kararın iptali amacıyla açılan davanın 26 Mart 2025 tarihinde sonuçlandığı, mahkemenin, kararı usule ve yasal mevzuata aykırı bulduğu için iptal yönünde hüküm verdiği açıklandı.

Toplantıda konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, iptal edilen kararla ilgili değerlendirmede bulundu. Fahrettin Bilgit, “Karar, kooperatife ortak olmak isteyen ancak daha önce TOKİ ve BESOB hesaplarına ödeme yapmalarına rağmen ortaklık sürecini tamamlamayan işyeri talep sahiplerine yönelik ödeme düzenlemeleri ve üyelik koşullarını içeriyor. Mahkeme kararı doğrultusunda, ilgili 12 no’lu karara dayanarak herhangi bir işlemin bu aşamada yapılamayacağı yazıyor. Hukuki süreç henüz tamamlanmadı. Gelişmeleri BESOB olarak titizlikle takip ediyoruz. Çataltepe Sanayi Sitesi, kent ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir proje. Atılan her adımın mevzuatlara uygun şekilde ve ortak akılla yürütülmesi gerekiyor. Birliğimiz, sürecin her aşamasında esnafın ve sanatkârın hakkını koruyacak şekilde hareket ediyor” dedi.