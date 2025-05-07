Türkiye, "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde enerji bağımsızlığı ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda önemli bir dönüm noktasına ulaştı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında kaydettiği ilerlemeleri ve geleceğe yönelik iddialı hedeflerini paylaştı.

Bakan Bayraktar, son 23 yılda rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünün sıfırdan 35 bin megavatın üzerine çıktığını vurgulayarak, bu kapasitenin ülkedeki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaştığını belirtti.

Yenilenebilir enerjinin artık Türkiye’nin enerji sisteminin temel taşlarından biri haline geldiğini ifade eden Bayraktar, “Milli Enerji ve Maden Politikası ile hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli üretimini sağlıyoruz” dedi.

Bakan Bayraktar, son 23 yılda rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünün sıfırdan 35 bin megavatın üzerine çıktığını vurgulayarak, bu kapasitenin ülkedeki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaştığını belirtti. Yenilenebilir enerjinin artık Türkiye’nin enerji sisteminin temel taşlarından biri haline geldiğini ifade eden Bayraktar, “Milli Enerji ve Maden Politikası ile hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli üretimini sağlıyoruz” dedi.

YEKA MODELİYLE YERLİ ÜRETİM VE REKOR YATIRIMLAR

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle güneş ve rüzgâr enerjisi projelerinde yerli ekipman kullanımını zorunlu hale getirdiklerini belirten Bayraktar, bu sayede cari açığın azaltılmasına katkı sağlandığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl Bakü’de düzenlenen BM 29. Taraflar Konferansı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2035 yılı için rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarma hedefini dünyaya duyurduğunu hatırlatan Bayraktar, bu hedefe ulaşmak için çalışmaların hız kazandığını vurguladı.

2024 yılında 6 bin 818 megavatlık rüzgâr ve güneş enerjisi santralinin devreye alındığını açıklayan Bayraktar, bu rakamın bir rekor olduğunu ve yıl sonuna kadar yeni bir rekor kırılacağını müjdeledi. Bakan, 2035’e kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları düzenleneceğini, sanayiciler, ticarethaneler ve turizm tesisleri için öz tüketim amaçlı projeler, depolamalı güneş ve rüzgâr santralleri ile deniz üstü (offshore) rüzgâr projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VE YEŞİL ENERJİ KORİDORU

Bayraktar, bu yıl ocak ve şubat aylarında düzenlenen YEKA yarışmalarında 2 bin megavatlık proje için 220 milyon dolarlık katkı bedeli alındığını ve önümüzdeki üç yıl içinde 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Bu yatırımların 2 milyon 300 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ve yıllık 540 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını önleyeceğini vurguladı. Ayrıca, ekimde güneş, kasımda rüzgâr projeleri için toplam 2 bin megavatlık yeni bir YEKA yarışması düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye’nin elektrik şebekesini güçlendirmek için komşu ülkelerle bağlantılı bir “yeşil enerji koridoru” oluşturma hedefini paylaşan Bayraktar, gelecek 10 yılda 28 milyar dolarlık yatırımla 14 bin 700 kilometre HVDC hat ve 15 bin kilometre AC iletim şebekesi inşa edileceğini söyledi. Elektrik otobanının 75 bin kilometreden 105 bin kilometreye çıkarılacağını belirten Bakan, bu projelerin büyük bir istihdam hamlesi yaratacağını ifade etti.

DENGELİ ENERJİ PORTFÖYÜ VE GÜÇLÜ ŞEBEKE VURGUSU

Kıta Avrupası’ndaki son elektrik kesintilerini hatırlatan Bayraktar, kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının kömür, doğal gaz, nükleer ve hidroelektrik gibi baz yük santralleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, siber saldırılara dirençli ve dinamik bir elektrik şebekesinin ekonomi ve günlük yaşam için kritik önemde olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı temiz enerjide yatırım yüzyılı yapmakta kararlıyız. Yatırımcılarımızla birlikte 70 bin megavatlık kapasiteyi hızla devreye alarak hedeflerimize ulaşacağız.”

https://twitter.com/RTErdogan/status/1920116415752753321