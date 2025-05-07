İzmir Narlıdere Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş 4 No’lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.İİZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Her iki tarafın da yapıcı ve olumlu yaklaşımıyla uzlaşmayla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi ve belediye şirketi NAR-BEL çalışanlarının örgütlü olduğu DİSK Genel-İş 4 No’lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşıyla tamamlandı. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri, Genel İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin ve belediye bürokratlarının yer aldığı son görüşmenin ardından yapılan anlaşmayla Narlıdere Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı da belli oldu. Buna göre, Başkan Erman Uzun, SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz ve Genel İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin’in imzaladığı sözleşmeyle, Narlıdere Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı, bekâr çalışanlar için aile yardımı ile birlikte 42 bin 287 TL, evli çalışanlar için 43 bin 131 TL oldu. Sözleşmede ayrıca 6 aylık enflasyon oranında ara zam da kabul edildi.

Yapılan toplu sözleşmeyle günlük yevmiye ücreti yüzde 45 oranında artırılırken, sosyal haklarla birlikte zam oranı yüzde 67’ye ulaştı. Toplu sözleşmede çalışanlara ilk kez yeni haklar da sunuldu. Buna göre çalışanlara ilk kez gıda kartı verilirken, bekâr çalışanların da aile geçim yardımı alması sağlandı. İkramiye sayısının 52’den 60 yükseltildiği toplu sözleşmede, günlük yemek ücreti de 133 TL’den 240 TL’ye çıkarıldı.

TOPLU SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarıyla tamamlandığı ve 1 günlük grevin sona erdiğini şu açıklamayla duyurdu:

“Belediye şirketimiz NAR-BEL çalışanlarının örgütlü olduğu DİSK Genel-İş 4 No’lu Şube ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, her iki tarafın da yapıcı ve olumlu yaklaşımıyla uzlaşmayla sonuçlanmış, buna göre Belediyemizde en düşük işçi maaşı bekâr çalışanlar için aile yardımı ile birlikte 42 bin 287 TL, evli çalışanlar için 43 bin 131 TL olmuştur.

Ayrıca, 6 aylık enflasyon oranında ara zam da kabul edilmiş; Belediyemiz, işçilerimizi enflasyona ezdirmemiştir. Çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, komşularımıza 1 günlük grev süresince gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz.”