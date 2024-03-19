Bilecik'in Bozuyük ilçesinde otodan hırsızlık şüphelisi jandarmanın titiz takibi sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Poyra O.S.B mevkiinde M.Ö adlı şahsa ait park halindeki otomobilin lastik, jant, akü ve stepnesinin çalınması üzerine asayiş ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki tüm PTS ve kamera kayıtları inceleyen ve bölgede dolaşan Paksoy Lojistik adına kayıtlı 26 GR 590 plakalı araçtan yola çıkarak, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Y.A. adlı şüpheli, Bozüyük ve Merkez İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından, çalmış olduğu malzemeleri taktığı kendine ait 11 ABF 454 plakalı araç ile birlikte, Vezirhan Beldesi'nde yakalandı.

Yapılan kontrolde araçta 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, hırsızlık suçundan 14 adet suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.