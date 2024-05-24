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Şahıslara ”Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak (TCK 191)” suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 6,01 gram Sentetik Kannabinoid(Bonzai), 0,53 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Narko ekiplerinin şüphe üzerine durduğu iki şahsın üzerinde 6,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

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