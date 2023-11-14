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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilk kez düzenlenen Oryantiring sporu ile sporcular harita yardımı ile yön bulup zamana karşı yarıştı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin ayrıca paydaş kurumların düzenlediği Oryantiring yarışına 25 ilden 412 sporcu katılırken, dereceye giren sporculara Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir tarafından ödül verildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçede bir ilk yaşandığını ve ilçenin Oryantiring sporu ile tanıştığını vurguladı.

Başkan Tekin “Sayın valimiz Şefik Aygöl‘ün de katılımıyla İlçe kaymakamlığı ve belediyemizin işbirliğinde düzenlenen yarışmaya yüzlerce yarışmacı katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışma, ilçemizin tanıtılmasında ve ilçe esnafımıza büyük katkı sağladı. Sayın valimize ve Gençlik Spor il müdürümüze katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yarışmaya emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.