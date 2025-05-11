İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin boccia takımı, başarılarını fedakâr annelerin desteğiyle taçlandırıyor. Anneler Günü öncesi annelere zeytin fidanı hediye edilerek emekleri onurlandırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki boccia takımı, Türkiye ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Farklı engel gruplarından sporcuların yer aldığı takımın en büyük destekçileri ise anneleri. Antrenmanlarda çocuklarının yanından ayrılmayan anneler, topları topluyor, taktik veriyor ve bazen bizzat boccia oynayarak onlara eşlik ediyor. Bu görünmez kahramanlar, Anneler Günü öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından zeytin fidanı hediyesiyle onurlandırıldı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Tugay da sporcuları ziyaret ederek annelerin gününü kutladı.

“OĞLUM OLMADAN YAŞAYAMAM”

28 yaşındaki sporcu Ömer Şan’ın annesi Melahat Şan, 12 yıldır oğlunun her anında yanında. “Oğlumla maçlarda stres yaşıyoruz, iki kez dereceye girdi. Antrenmanlarda onunla mutluyuz. 30 yıldır örgü örüyorum, burada ördüklerim İzmir’i dolaşır. Oğlum benim her şeyim” dedi.

Mustafa Çetin’in annesi Gönül Çetin, 10 yıldır oğluyla turnuvalarda. “Oğlum serebral palsili, rampa ile top atıyor, onu ben hazırlıyorum. Boccia öğrendim, topları topluyoruz. Anneler olarak arkadaş grubu olduk, pikniklere gidiyoruz. Oğlum Azerbaycan’da şampiyon, İtalya’da üçüncü oldu, gurur duyuyorum” diye konuştu.

22 yaşındaki İrem Akbaş’ın annesi Emine Akbaş, “Kızım içine kapanıktı, boccia ile açıldı, kendine güveni geldi. Ben de boccia öğrendim, toplarını topluyorum, antrenmanlarda el işi yapıp sohbet ediyorum” dedi.

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Ahmet Karakaya, “Sporcularımız bizi gururlandırıyor ama başarıda annelerin emeği büyük. Her antrenmana geliyorlar, çocuklarıyla ter döküyorlar, taktik veriyorlar. Anneler aynı zamanda bir arkadaş grubu oldu. Antrenörümüz Feride İnce ile bir aile ortamı yarattık” dedi. Boccia takımı, anne sevgisiyle başarıdan başarıya koşuyor.