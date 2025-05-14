Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yürütülen "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında, ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kapsamlı etkinlikte 500 ilköğretim öğrencisi jandarma ekipleriyle bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Öğrencilere unutulmaz bir gün yaşatan etkinlikte, jandarmanın görevleri uygulamalı olarak tanıtıldı.

İlçedeki farklı okullardan gelen öğrenciler, jandarma personeli tarafından hazırlanan tatbiki gösterilere büyük ilgi gösterdi. Trafik kontrolleri, iz takip köpeği gösterileri, olay yeri inceleme çalışmaları ve özel operasyon birimlerinin faaliyetleri öğrencilere birebir anlatıldı. Güvenlik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, jandarma araçlarını inceleyip görevli personelle yakından tanıştı, bol bol fotoğraf çektirdi ve merak ettikleri soruları sordu.

Etkinlik boyunca çocuklara sadece jandarmanın görevleri anlatılmakla kalınmadı, aynı zamanda jandarma teşkilatının toplumla olan güçlü bağı da vurgulandı. Jandarma yetkilileri, çocukların küçük yaşta bilinçli bireyler olarak yetişmesinde bu tür faaliyetlerin önemli bir rol oynadığını belirterek, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Jandarma Asayiş Müdürü Jandarma Yarbay İsa Çamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd. Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, çok sayıda öğretmen ve öğrenci ile jandarma personeli katıldı.

Pazaryeri Jandarma Komutanlığı'nın örnek projesi, geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesine katkı sunduğu gibi, güvenlik güçlerinin toplumla olan bağlarını da pekiştirdi.