Ticaret Bakanlığı, yaz tatili ve Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşları paket tur ve otel konaklama rezervasyonları konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yaz ve bayram tatili öncesi paket tur ve otel rezervasyonları konusunda tüketicileri uyardı.

Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken hususları kamuoyuyla paylaştı.

Tatil planı yapan vatandaşların dolandırıcılık ve mağduriyet risklerine karşı tekliflerin doğruluğunun kontrol edilmesi, kayıtlı işletmelerin tercih edilmesi, mesafeli sözleşmelere dikkat edilmesi ve sözleşme konularında dikkat etmelerini önerdi.

Tüketicilerin haklarını da paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılından bu yana paket tur ve otel konaklama sektöründe denetimlerini artırdığını belirterek, bu kapsamda, 9 firma hakkında 7 soruşturma raporu düzenlediği, 21 firmaya toplam 16 milyon TL idari para cezası uygulandığı ve 19 firma hakkında denetimlerin devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, özellikle sahte internet siteleri ve kopyalanmış içeriklerle tüketicileri yanıltan işletmelere karşı sıkı önlemler alındığının altını çizdi.