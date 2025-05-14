Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Allah dualarını, ibadetlerini, hac vazifelerini kabul etsin. Rabbim bizlere de bu mukaddes görevi nasip etsin inşallah. Kutsal topraklara doğru yol alan hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, sağlıkla dönmelerini temenni ediyoruz" diyerek manevi atmosferi paylaştı.

Yakınlarının ve dostlarının dualarıyla yola çıkan hacı adayları, kutsal yolculuk öncesi helallik alarak sevdiklerine veda etti. Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde, hacı adaylarının ibadetlerinin kabulü için niyazda bulunuldu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan hacı adaylarımız, dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.