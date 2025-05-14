Bursa Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği arama kurtarma tatbikatına katılan liseli öğrenciler, afet anında yaşanabilecek tüm durumlar hakkında eğitim alarak bilgi sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafındanHasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitici deprem tatbikatı yaptırıldı.

İlk kez deprem tatbikatına katılan liseli öğrenciler, büyük bir heyecan yaşadı. Uzman arama kurtarma ekipleri tarafından hazırlanan tatbikata katılan öğrencilere enkaza yaklaşım, kazazede tespiti, kurtarma çalışması, sesle ve sismik hassas cihazla arama, teknik kurtarma için alan işaretleme ve sedye ile yaralı kurtarma konularında eğitimler verildi. İlk kez arama kurtarma deneyimi yaşayan liseli öğrenciler,olası bir felaket durumunda arama kurtarma konularında bilgi sahibi oldu.

Tatbikatın kendileri için çok verimli geçtiğini ifade eden Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri, “Buraya arama kurtarma çalışmasında neler yapıldığını öğrenmek için geldik. Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte eğitici deprem tatbikatı yaptık. Hayati önem taşıyan bilgilerin sahibi olduk ve arama kurtarma konusunda uygulamalı eğitim aldık. Arama kurtarma çalışmaları göründüğü gibi değilmiş; emek, sabır ve bilgi istiyor” dedi.

Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencilerinin enkazda yapılan çalışmaları görmek için Osmangazi Belediyesi’ne başvuruda bulunduklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Planlama Lojistik Eğitim Hizmetleri Birim Yöneticisi Doğukan Kemer, “Afet anında müdahalelere hazırlanırken nelere dikkat ettiğimizi ve bu işleyişin nasıl yürüdüğünü göstermek için öğrencileri müdürlüğümüzde ağırladık. Birlikte AFAD’ın enkaz alanına geldik. Öğrencilerle birlikte basit, hızlı, teknik, köpekli ve termal dronlu arama, teknik kurtarma, kazazedeyi sedyeye alma ve taşıma konularını ele alan bir tatbikatı baştan sona yönettik. Burada aldıkları eğitimler, öğrencilere afet bilinci ve gönüllü olmanın önemini aşılayacak.

Öğrenciler, ekranda izledikleriyle burada yaptıklarının farklı olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.