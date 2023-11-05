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İpekyolu Belediyeler Birliği Kasım ayı Meclis Toplantısı Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapılırken toplantıya birliğe üye olan Bilecik’in ilçe ve Belde başkanları da katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 24 üye belediyeden oluşan İpekyolu Belediyeler Birliği Kasım Ayı Meclis Toplantısında birliğin faaliyetleri ve üye belediyelerin turizm destinasyonu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın yanı sıra, 25-26 Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, ve birliğe üye diğer ilçelerin Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ile ESTÜ VE OGÜ Öğretim Üyeleri katıldı.

Burada konuşma yapan İnönü Belediyesi, İpekyolu Belediyeleri Birliği Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleşen toplantının İpekyolu Belediyeler Birliği üye ilçelerine hayırlı olmasını diledi.