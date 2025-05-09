Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, kahverengi kokarca ile mücadele için İstanbul ve Samsun’da yetiştirilen 1.200 sülünün doğaya salınacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında doğaya sülün salınacağını açıkladı.

Akademik çalışmaların, sülünlerin bu böcekle beslendiğini gösterdiğini belirten Müdür Çokçetin, “Doğanın dengesinden faydalanıyoruz” dedi.

https://twitter.com/kadircokcetin06/status/1920530032335716799

İstanbul Polonezköy ve Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonları’nda yetiştirilen bin 200 sülün, zararlı böceğin yoğun olduğu bölgelere bırakılacağını belirterek, buna göre, 400 sülün İstanbul’un Şile ve Sarıyer ilçelerinde, 800 sülün ise Ordu’nun Fatsa, Perşembe ve Çamaş ilçelerinde doğaya salınacağını duyurdu.

Müdür Çokçetin, “Doğa için el ele” diyerek projenin çevre dostu bir mücadele yöntemi olduğunu vurguladı.