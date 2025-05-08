Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yaptığı Bilim ve Kültür Şenliği ile bilim, kültür ve sanat dolu iki güne kapılarını araladı. 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen şenlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımıyla başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen şenlikte, üniversite öğrencilerinin aylarca süren hazırlıklarla ortaya koyduğu projeler, atölye çalışmaları, sergiler ve etkinlikler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Renkli ve interaktif içeriklerle dolu stantlar, bilim meraklılarının ilgisini çekerken; kültürel ve sanatsal faaliyetler de etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Etkinliğe katılan Vali Şefik Aygöl, öğrencilerle bir araya gelerek stantları gezdi ve projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Aygöl, gençlerin bilimsel üretkenliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Katılımcıların hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı bulduğu şenlik, Bilecik’te üniversite-şehir iş birliğini de pekiştiren örnek bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.