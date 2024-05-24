Bilecik'te evden hırsızlık yapan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerin titiz takibi sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te il merkezinde Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün bir evden yaşanan hırsızlık olayı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesiyle kısa sürede failleriyle birlikte çözüldü.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalarda yakalandı.

Şüpheli şahısların yapılan üst aramalarında ve yanlarında bulunan; 2 adet büyük bakır kazan, 3 adet su saati, 4 adet musluk bataryası, 7 adet musluk vanası ekiplerimiz tarafından muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında "Evden Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Adli mercilere sevk edilen üç zanlıu tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.