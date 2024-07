Büyükşehir Belediyesi, özellikle son dönemde su kullanım oranının artışıyla birlikte oluşabilecek risklere dikkat çekerek vatandaşlara bir kez daha “tasarruf” çağrısı yaptı. 2024 raporunu açıklayan yetkililer 2024 yılının ilk 6 ayında harcanan suyun son 3 yıla oranla çok yüksek olduğunu belirtti. Son 3 yılın ilk yarısında ortalama 27 milyon metreküp su harcanırken, bu miktar 2024’ün yarısında 32 milyon metreküpe çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçtiğimiz yıllara oranla su kullanımında ciddi bir artış yaşandığını açıkladı.

Geçtiğimiz üç yılın ilk altı aylık bölümlerinde su sarfiyatı ortalama 27 milyon metreküp olarak kayıtlara geçerken 2024 yılının sadece ilk altı ayında bu rakam 32 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

Dünya üzerinde yaşanan mevsimsel değişimler ve kuraklık sorunları ülkemizde de etkisini gösteriyor.

Mevsim normallerinin üzerinde etkisini gösteren sıcaklık Sakarya’da yağış oranını minimum seviyeye indirdi.

Suyun geleceği için tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesi bir yandan ilçelerde kaçak kullanımların tespitlerini sürdürürken bir yandan da yeni kaynaklarla mevcut kaynakların stresini azaltmak için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Yılın ilk 6 ayında diğer yıllara oranla yaşanan 5 milyon metreküplük fazla su sarfiyatının nüfus artışı ve bilinçsiz su kullanımından kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye’nin yüzde 37,3’lük kısmında yarı kurak iklim şartları yaşanırken, su kaynakları açısından zengin Sakarya’nın bu sorunla karşı karşıya kalma riski yaşamasının temel sebebinin ise “bilinçsiz su kullanımı” olduğu ifade ediliyor.

Sakaryalıları bir kez daha uyaran SASKİ, her bir vatandaşın su kaynaklarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle: “Su tüm dünyanın ortak geleceğidir. İklimler değişirken bizim su kullanım şeklimizde bir değişiklik olmazsa gelecekte kullanacak su bulamayabiliriz. Sakarya’nın en kıymetli hazinelerinden olan su kaynaklarını korumak için ilçelerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Suyun yolculuğunu anbean takip ederek gerekli yerlerde gece dinlemeleri yapıyoruz. Kaynaklarımızdan bir damla suyun dahi boşa gitmemesi için gerekli görülen yerlerde anında altyapımızı güçlendiriyoruz.

“Kurum olarak üzerimize düşeni her an her saniye suyu takip ederek yapıyoruz. Biz doğru su politikaları ile şehrimize yeni kaynaklar kazandırmaya çalışırken bazı vatandaşlarımızın kaçak su kullanarak bahçe sulaması ve bölgenin suyunu tamamen kendi menfaatleri doğrultusunda kullanması olumsuzluklara yol açmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde kesintilere neden olan kaçak kullanımları da tek tek tespit ederek haklarında yasal işlem başlatıyoruz.”

“Tahminlerimiz yılın ikinci yarısında su kullanım oranının daha da artacağı yönünde. Bahçe sulamalarını gece veya sabahın çok erken saatlerinde yaparak, günlük su kullanım ihtiyaçlarımızda suyu minimum seviyede kullanarak bu artışı durdurabiliriz. Tasarruf evde başlar. Evimiz olan dünyanın suyunu gelin birlikte tasarruf edelim”