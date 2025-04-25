Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Gastronomi Derneği organizasyonuyla 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında “Mesir Macunlu Yöresel Lezzetler” yemek yarışması düzenlendi. Murat Selçuk, mutancana yemeği ile birinci oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Mesir Macunu yöresel lezzetler yarıştı.

Yarışma için katılımcılara, yemeklerini hazırlamaları için 30 dakikalık süre tanınırken, bu süre içinde yarışmacılar, hem yaratıcı hem de geleneksel öğeler barındıran tariflerini jüriye sunmak üzere tamamladı. Yarışmanın jüri koltuğunda Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım ve Magnesia Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı Gürdeniz Ürkmez yer aldı. Jüri üyeleri, yarışmacıların hazırladığı yemekleri hem sunum hem de lezzet açısından değerlendirdi.

Yarışmaya Deniz Zıngıl, Mine Senan, İbrahim Karakuzu, Nuray Çiçek, Dilek İdigü, Erhan Demirel ve Murat Selçuk katıldı. Topalak Çorbası, Mesir Macunlu Kuzu İncik, Mutancana, Kuzu Etli Zeytinyağlı Enginar ve Kıymalı Mantı gibi yemekler, Mesir Macunu ile özgün şekilde harmanlanarak yarışmaya damga vurdu.

Yarışma sonunda, mutancana yemeği ile birinciliği kazanan Murat Selçuk’a hamur yoğurma makinesi, ikincilik ödülünü alan Erhan Demirel’e airfryer ve üçüncü olan Nuray Çiçek’e filtre kahve makinesi hediye edildi.

Ödüller, jüri üyeleri tarafından takdim edilirken tüm yarışmacılara madalya ve katılım sertifikası, jüri üyelerine ise teşekkür belgeleri verildi.