Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan GENTAŞ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bolu Mengen'de fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, fabrikanın büyük bölümüne yayıldı.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın ormanlık alana yakın olması dolayısıyla geniş güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.