Bostanlıspor’un iki sporcusu, Karaman’da düzenlenen Türkiye U14 Oryantiring Şampiyonası’nda 2 şampiyonluk ve 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun Karaman’da düzenlediği Türkiye U14 Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları’nda Bostanlıspor, yalnızca 2 sporcusuyla büyük bir başarı elde etti. 600 yarışmacının katıldığı şampiyonada Bostanlıspor, 2 şampiyonluk, 1 genel klasman birinciliği, 1 ikincilik ve 1 üçüncülükle toplam 5 madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde Türk Dil Bayramı ödüllü yarışta Eymen Vatansever, E14A kategorisinde 34 yarışmacı arasında şampiyon oldu.

K14B kategorisinde ise Zeynep Berrak Korman, 11 sporcu arasında 2’lik elde etti. Gökçe Çamlığı Ormanı’nda yapılan 2.9 kilometrelik parkurda Eymen Vatansever, E14A’da 86 yarışmacıyı geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve en yakın rakibine 2 dakika 16 saniye fark attı.

Aktekke Kent Meydanı’ndaki 2.2 kilometrelik sürat yarışında ise 9 salise farkla 3’üncü olan Vatansever, genel klasmanda birinciliği korudu. Zeynep Berrak Korman ise Türk Dil Bayramı 1.2 kilometrelik yarışta 2’nci, K14B kategorisinde 2.2 kilometrelik yarışta 12’nci, 1.5 kilometrelik yarışta 14’üncü oldu ve genel klasmanda 7’nci sırayı aldı.

Bostanlıspor Oryantiring Takımı Antrenörü Büşra Altun, “Özel nedenlerle sadece 2 sporcuyla katıldık ama 5 derece aldık. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Hedefleri milli takımda yarışmak, başarılarını kutluyoruz” dedi.