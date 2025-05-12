Sakarya’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Günleri, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan konferanslarla başladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Şerife Işık tarafından ergenlik, sağlıklı iletişim ve sosyal-duygusal beceriler gibi konular ele alındı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 7-8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde, Adapazarı, Serdivan, Erenler, Akyazı ve Hendek Rehberlik ve Araştırma Merkezleri iş birliğiyle Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda ve Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uzmanlar rehberliğinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci ve üçüncü günlerinde Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 25’e yakın atölye çalışması yürütüldü. EMDR, ACT, BDT, psikodrama, psikoonkoloji ve Optimum Denge Modeli gibi güncel yaklaşımlar uygulamalı olarak aktarıldı. Çalışmalar, alan uzmanları tarafından yönetildi; katılımcılar için verimli bir süreç gerçekleştirildi. İçerik çeşitliliği ve mesleki katkısı açısından katılımcılar tarafından olumlu değerlendirilen PDR Günleri’nin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi bekleniyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, III. PDR Günleri’nin açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Psikolojik danışmanların mesleki gelişimini destekleyen bu tür organizasyonların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü bütüncül eğitim yaklaşımıyla da örtüştüğünü belirten Bakırtaş, yeni modelin öğrenci gelişimini sadece akademik değil, sosyal ve duygusal boyutlarıyla da ele aldığını vurguladı. Bu kapsamda sahada görev yapan rehberlik uzmanlarının eğitimin dönüşüm sürecinde kilit bir rol üstlendiğini dile getirdi.