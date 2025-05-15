İzmir'de Bornova Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nı “Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla düzenlediği etkinliklerle kutluyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde engelli bireyler ve aileleri, Erzene Mahallesi 19 Mayıs 1919 Parkı’nda doğayla iç içe bir etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte parka fidan diken, boyama yapan ve çeşitli oyunlar oynayan engelli bireyler ve aileleri açık havanın tadını çıkardı.

Etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki eşi Beste Eşki ile katıldı. Başkan Eşki, çocuklarla birlikte çeşitli türlerde ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte renkli palyaçolar, yüz boyama stantları ve oyun alanları ile çocuklara neşe dolu anlar yaşatıldı. Katılımcılar, Başkan Eşki ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Ömer Eşki, “Engellilik bir eksiklik değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bornova’da bu sorumluluğu hep birlikte taşıyoruz. Fidan dikimiyle sadece doğayı değil, dayanışmamızı da büyütüyoruz. Bugün burada bir araya gelen çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Engelleri birlikte aşacağımıza olan inancımız tam” dedi.