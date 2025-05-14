Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Muaythai şampiyonasında Bostanlısporlu Kuzey Kaan Akar ikincilik kürsüsüne çıktı.İZMİR (İGFA) - Atatürk Spor Salonu Boks Salonunda yapılan 19 Mayıs Muaythai Ege Bölge Şampiyonasında mücadele ettiği gençler 81 kiloda nakavtla kazanarak finale kadar çıkan Bostanlıspor’un gelecek vaad eden sporcusu Kuzey Kaan Akar, şanssız bir final maçı sonrası rakibine sayı ile yenildi ve ikincilikle yetindi.

Bostanlıspor muay thai antrenörü Aytaç Uyanıker, Kuzey’in tecrübesiz olmasına karşın büyük işler başaracağını bu şampiyonada da kanıtladığını ve ikinci olarak Bostanlıspor’u en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti. Uyanıker, “Geleceği olan sporcumuzun hedefi ay yıldızlı forma ile ringlerde altın madalya kazanmak” dedi.