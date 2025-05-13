Bursa Büyükşehir Belediyespor’un genç yüzücüsü Kadir Eymen Aksu, 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenecek Grand Prix Burgas 2025 yüzme turnuvasında Türkiye Millî Takımı kadrosuna davet edildi.BURSA (İGFA) - Bu önemli organizasyona Çetin Arslan, Kadir Eymen’in antrenörü olarak eşlik edecek. Arslan, sporcuya sadece teknik eğitim vermekle kalmadı, onu millî takıma taşımada önemli bir rol üstlendi. Genç yüzücünün gelişimindeki katkılarıyla tanınan Arslan, bu başarının arkasındaki başlıca isimlerden biri oldu.

Bu başarı, Bursa’daki yüzme altyapısının ne denli güçlü ve potansiyel dolu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kadir Eymen’in millî takımda elde edeceği başarılar, hem kulübü hem de Bursa için gurur kaynağı olacak