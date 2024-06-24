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Bakan Yerlikaya, Bayram tatili süresince düzenlenen operasyonlarda 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristlerin 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan-45 Operasyonu'nda kırmızı listede yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında "Bozdoğan-45" operasyonu gerçekleştirildi.

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