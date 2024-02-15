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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) düzenlediği ‘Güvenli İnternet Günü’ etkinliği 12 ve 13 Şubat’ta Ankara’daki BTK Merkez Yerleşkesi’nde yapıldı.ANKARA (İGFA) - Başta gençler olmak üzere herkes için daha bilinçli ve güvenli internet kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliği, 12 ve 13 Şubat’ta Ankara’daki BTK Merkez Yerleşkesi’nde yapıldı.

BTK koordinasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte genç yaştaki internet kullanıcılarına yönelik bilinçli internet kullanımıyla ilgili atölyeler düzenlendi, panellerde ise sosyal ağların gençler için daha nasıl güvenli hale getirilebileceği ve güvenli internetin hayatı nasıl güzelleştirebileceği gibi konular ele alındı.

13-18 YAŞ GRUBU KULLANICILARA 60 DAKİKA LİMİTİ

Sosyal ağları gençler için güvenli hale getirmek hakkında konuşma yapan TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, platformda gençleri siber zorbalıktan korumak için neler yaptıklarını anlattı.

Konuşmasında TikTok’un hem güvenli hem de faydalı bir platform olmasını sağlamayı çok önemsediklerini vurgulayan Emir Gelen, gençlerin dijital güvenliği için güvenlik ekipleri ve uzmanlarla görüşerek geliştirdikleri uygulamaları da anlattı.

2020 yılında kullanıma sunulan ‘Aile Eşlemesi’ özelliği ve ‘Ebeveyn Kılavuzu’ sayesinde ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını daha güvenli şekilde kullanmalarına yardımcı olmalarını hedeflediklerini belirterek, "Bunun yanı sıra, 13 - 18 yaş grubu kullanıcıların ekran süresini otomatik olarak 60 dakikayla sınırladık ve izlemeye devam edebilmeleri için şifre girme zorunluluğu getirdik. Bu ve bu gibi uygulamalarla platformumuzu gençler için daha güvenilir bir yer haline getirebilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

İfade özgürlüğünü korurken kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için sürekli çaba gösterdiklerinin altını çizen Emir Gelen, "Zenginleştirici bir keşif deneyimi sağlamak için çabalarımız devam edecek. Hem kendini ifade etmek isteyenler için sıcak bir alan hem de topluluğumuz için keyifli bir ortam sağlamaya kararlıyız” diye ekledi.