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Pazarda vatandaşlarla ve Pazar esnafıyla sohbet eden Çerçioğlu, Germencik’e ve mahallelerine birçok yatırım yaptıklarını söyledi. Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.





Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu’na pazarlardaki fiyatların her geçen hafta daha da arttığını söyledi. Mevsimi olmasına rağmen kışlık sebzelerin bile fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, geçinememekten yakındı. Özellikle emekli vatandaşlar büyük geçim sıkıntısı çektiklerini, ay sonunu getirebilmek için evlerinden dışarıya çıkmadıklarını belirtti.





Pazar ziyaretinde bir esnaf, son bir haftada akaryakıta gelen yüksek zammı satış fiyatlarına yansıtmaktan başka çareleri olmadığının altını çizdi. Esnaf, fiyatların her hafta artmasının sebebinin her geçen gün artan girdi maliyetleri olduğunu söyledi.





Germencikli vatandaşlar, Fen İşleri ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin diğer ilçelerde olduğu gibi Germencik’te de birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyerek bu yatırımlar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.