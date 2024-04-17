Bursa Teknik Üniversitesinde 19-20 Nisan tarihlerinde “Arama Konferansı” gerçekleştirilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın da katılacağı Konferans’ta, BTÜ’nün 2030 yılı ve sonrası için en iyi fikirler ortaya konacak. Binin üzerinde fikrin çıkmasının planlandığı Konferans sayesinde, BTÜ’nün yol haritası belirlenmiş olacak.BURSA (İGFA) - “Ortak akıl” vizyonuyla büyüyen Bursa Teknik Üniversitesinin 2030 yılı ve sonrası için yol haritası belirleniyor. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da 19 - 20 Nisan tarihlerinde, bilim insanları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek olan Arama Konferansı’nda, BTÜ’nün geleceği için en iyi fikirler ortaya konacak. Açılışına, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın da katılacağı Arama Konferansı, yapay zekâ çalışmalarının Türkiye’deki öncülerinden Prof. Dr. Ercan Öztemel koordinatörlüğünde düzenlenecek. Konferansın ilk gününde; ‘’Yükseköğretimde Liderlik, Yönetim ve Kalite’’, ‘’Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim’’, ‘’Yükseköğretimde Araştırma ve Geliştirme’’ ve ‘’Yükseköğretimde Uluslararasılaşma’’ başlıkları masaya yatırılacak. Bursa Teknik Üniversitesinin bu konu başlıklarındaki avantajları ve katkı verilecek yönleri yine bu konferansta ele alınacak.

BİNİN ÜZERİNDE FİKİR ORTAYA ÇIKACAK

Arama Konferansı’nın ikinci gününde ise çalıştay grupları oluşturulacak. Liderlik, Yönetim ve Kalite Odak Grubu, Eğitim ve Öğretim Odak Grubu, Araştırma ve Geliştirme Odak Grubu, Toplumsal Katkı Odak Grubu ve Uluslararasılaşma Odak Grubu altında alanında uzman isimler bir araya gelecek. Her grup konu başlıkları altında fikirlerini ortaya koyacak. BTÜ’nün gelecek vizyonunu belirleyecek olan çalıştaylarda, binin üzerinde fikir ortaya çıkması bekleniyor. Bu fikirler ise süzgeçten geçirilerek bir havuzda toplanacak. BTÜ’nün eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı, kalite, yönetim gibi yönleri bu fikirler sayesinde yeniden şekillendirilecek.

BAŞARININ TEMELİNE YATAN İLKE: ORTAK AKIL

Bursa Teknik Üniversitesinin en temel ilkelerinden birinin “ortak akıl” olduğunu vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “BTÜ’nün genç bir üniversite olmasına rağmen dünya sıralamalarında yer alma başarısının arka planında işte bu ‘ortak akıl’ mottomuz bulunuyor. Ulusal ve uluslararası üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve STK’lar her zaman paydaşımız olmuştur. Düzenleyeceğimiz Arama Konferansı’nda yine değerli paydaşlarımızla bir araya gelerek BTÜ’nün geleceği için en iyi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Bursamız ve yeni Türkiyemizin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek bu fikriler, bizim de bilim yolumuzdaki ışığımız olacak” dedi.