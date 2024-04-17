Şirintepe Mahallesi Ekopark içerisinde bugün itibariyle başlayan kreş çalışmalarını inceleyen Başkan Hürriyet, “Cumartesi günü gerçekleşecek ilk meclisimizde Kreş Müdürlüğünü kuracağız” dediKOCAELİ (İGFA) İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve çocukları geleceğe güvenle hazırlamak amacıyla her geçen gün kreş sayılarını arttırmaya devam ediyor. Bugün 6’ncı kreş için çalışmaların Ekopark’ta başladığının haberini veren Başkan Hürriyet, Cumartesi günü gerçekleşecek olan ilk mecliste Kreş Müdürlüğü kuracaklarını ifade etti.

"İLK İŞİMİZ BU OLACAK"

Başkan Hürriyet, “Cumartesi günü ilk meclisimiz olacak. İlk meclisimizde öncelikle Kreş Müdürlüğü kuracağız. İlk işimiz bu olacak. Sonrasında yeni iş makinaları ve kamyonlarımızı arttıracağız. Mecliste kredi taleplerimiz olacak. Kamyon hacmimizi genişletip kırsal bölgeye çok daha fazla hizmet götüreceğiz. Kendi öz gücümüzü arttıracağız. Kendi taş işleme tesisimizi kurma çalışmalarımız sürüyor. Allah nasip ederse onu da yapacağız. Daha hızlı ve daha çok alana hizmet götüreceğiz. Biz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.