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Bugün birçok şehir güne bembeyaz başladı. Hava sıcaklıkları düştü, yurt genelinde soğuk hava ve yağış etkili oldu. Meteoroloji, 24 il için kar yağışı uyarısı yaptıANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güne birçok şehir bembayaz başladı. Kar, Gebze- İstanbul Kuzey Marmara Otoyolunu kapladı.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın Genellikle güney ve batılı, zamanla Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu arada Meteoroloji'den ve AFAD'dan yapılan uyarılar yapıldı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1725923301086593512

Yağışların Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiği, rüzgârın da Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.