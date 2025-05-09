Konya'da Karatay Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD iş birliğiyle aldığı teorik ve uygulamalı eğitimlerle sahaya hazırlanıyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi, afetlere hazırlık konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda, olası doğal afet ve acil durumlarda görev alacak Arama ve Kurtarma Ekibi’nin eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 60 kişilik ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya İl Müdürlüğü’nün uzmanları tarafından verilen uygulamalı eğitimlerle sahaya hazır hale getiriliyor.

Eğitim süreci, “Afet ve Yangın Eğitimi” ile başladı. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan ekip, şu anda “Arama ve Kurtarma Eğitimi” alıyor. Enkazda arama, kazazedeye ulaşma ve güvenli tahliye gibi başlıklarda, teorik bilgilerin yanı sıra senaryo tatbikatlarıyla uygulamalı eğitimler de yapılıyor.

AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimlerde; afet psikolojisinden ilk yardıma, arama-kurtarma tekniklerinden olay yeri yönetimine kadar birçok konuda bilgi aktarılıyor. Eğitimler sonunda ekip üyelerinin yalnızca Karatay’da değil, ülke genelindeki afet bölgelerinde de görev alabilecek yeterliliğe ulaşması hedefleniyor.

2025 yılı boyunca devam edecek eğitim programının sonunda Karatay Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD’ın akreditasyon sınavına katılacak. Bu sınavda başarılı olan ekip üyeleri, resmen akredite edilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Belediye olarak tüm çalışmalarımızda insan hayatını merkeze alıyoruz. Afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek, sadece afet anında değil, öncesinde alınacak tedbirlerle mümkündür. Bu bilinçle hareket ediyor; hazırlıklı ve dirençli bir Karatay hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, yalnızca bir görev değil; aynı zamanda hepimizin ortak insanlık sorumluluğudur. AFAD iş birliğiyle yürüttüğümüz bu eğitim süreci sonunda, artık afet anlarında sahada görev alabilecek donanımlı bir ekibimiz olacak. Belediyemizde gönüllü olarak bu sürece katılan tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum.”