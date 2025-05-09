İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma bacasına sıkışan yavru kediyi 4 saat süren titiz bir çalışmanın ardından kurtardı. Ekiplerin özverili çalışması herkesi duygulandırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Konak Altınordu Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki Hacı Veli Mumyakmaz Camii’nin duvarı içerisinde yer alan havalandırma bacasından kedi sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Merkez İtfaiye Grubu’ndaki Dağda Arama Kurtarma aracı ile olay yerine gelen ekipler, erişilmesi zor yerlerde kullanılan, yılan kamera olarak da adlandırılan kamera ile kedinin yerini belirlemek için çalışmalara başladı.

Yapılan taramada kedinin bina temelinin içerisinde yer alan havalandırma borularında olduğu belirlendi. İtfaiyenin kurtarma ekipleri, duvar içerisinde yaklaşık 80 santimetre alan açtı. Kedinin zarar görmesini önlemek amacıyla 4 kurtarma ekibi 4 saat süren titiz bir çalışmanın ardından, sevimli yavruyu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Kedi, tedavi edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Kültürpark içerisinde yer alan Küçük Hayvan Polikliniği’ne teslim edildi.