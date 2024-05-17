48. Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı. Yeşil Bursa Rallisi’nin lansmanın da otomobil sporları kariyerinde 7 kez Türkiye Ralli Kadın Pilotlar Birinciliği bulunan Milli Sporcu ve FIA Kadınlar Komisyonu Başkanı Burcu Çetinkaya ile yardımcı pilotu Fabrizia Pons, Herkes Duysun’a özel açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Çetinkaya ve Pons, 48. Yeşil Bursa Rallisi’ndeki hedeflerini ve kadınların bu spora teşvik edilmesi için hayata geçirilen projelerden bahsetti.

“HEDEFİM HEP DAHA İYİSİNİ YAPMAK OLDU”

48. Yeşil Bursa Rallisi’nde genel klasmanda ilk 10’a girmeyi hedeflediklerini dile getiren Burcu Çetinkaya, aynı zamanda kadınlar birinciliğinde de arayı açmak istediklerini belirtti. Çetinkaya, “Hedefim hep daha iyisini yapmak oldu, daha hızlanmak ve eski süratimi geri yakalamak istiyorum. Fabrizia gibi bir efsaneyle yarışırken biraz yavaş bile kalınca o bayağı bir baskı yapıyor. O yüzden performansımı daha fazla yükseltmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

“MOTOR SPORLARINDA KADINLARA YÖNELİK PROJELER VAR”

Otomobil sporları kariyerinde 7 kez Türkiye Ralli Kadın Pilotlar Birinciliği bulunan Milli Sporcu Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu Başkanlığına seçildiğini belirterek, “Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile beraber Kadınlar Komisyonu var. Kadınlar komisyonu Başkanı Beyza Avcıoğlu öncülüğünde, kadınları teşvik etmek için ‘TOSFED Yıldırınız Arıyor’ projesi gibi birçok farklı etkinlik yapılıyor. Bu işle ilgili olan kadınlarımız www.tosfed.com.tr’den bilgi alabilirler. Ben aynı zamanda FIA’nın altındaki kadınlar komisyonu başkanlığı görevini yürütüyorum. Burada da yine dünya ralli şampiyonası dahil olmak üzere bir çok farklı şampiyonluğun altında kadınların o piramidin altının daha çok genişlemesi, bu spora başlayan kadınların daha çok artması için bir çok farklı proje yapılıyor. İleriye doğru bir gelişme var çok daha fazla olması lazım, daha çok yolumuz var.” dedi.

EFSANE FABRIZIA PONS: BU SPORU YAPMAK İSTEYEN KADINLARIN TAKİP ETMELERİ LAZIM

Burcu Çetinkaya'nın yardımcı pilotluğunu üstlenen aynı zamanda WRC'de yarış kazanan tek kadın Michele Mouton'un da yan koltuğunda oturan Copilot Fabrizia Pons ise motor sporlarına başlamak isteyen kadınların, bu sporu uzun zamandır yapan insanları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Pons, Motorsporları kadın komisyonunda 5 yıl boyunca çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Artık göreve devam etmiyorum ama hangi motor sporları dalı olursa olsun pist ya da ralli fark etmeksizin bu sporu yapmak istemeleri gerekli. Motor sporlarına dahil olmak istemeleri ve motive olmaları ve bu sporu uzun zamandır yapan insanları takip etmeleri lazım.”