Dünya Okçuluk Federasyonu’nun prestijli etkinliği Hyundai Okçuluk Dünya Kupası’nın üçüncü ayağı, 7-8 Haziran’da Antalya’da düzenlenecek. 40’tan fazla ülkeden 300’ü aşkın sporcu 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yarışıyor.ANTALYA (İGFA) - Hyundai Motor Grubu’nun 2016’dan beri isim sponsoru olduğu Hyundai Okçuluk Dünya Kupası, dört etap ve bir finalden oluşan uluslararası bir turnuva. 2025’te turnuva, 8-13 Nisan’da Auburndale/ABD, 6-11 Mayıs’ta Şanghay/Çin, 7-8 Haziran’da Antalya/Türkiye ve 8-13 Temmuz’da Madrid/İspanya etaplarıyla gerçekleşiyor.

Büyük final ise Çin’in Nankin şehrinde yapılacak.

Antalya’daki üçüncü etap, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde 40’tan fazla ülkeden 300’ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenleniyor.

Hyundai, Kore’de 1985’ten bu yana Kore Okçuluk Federasyonu’nu destekliyor, başarılı okçuluk takımlarını bünyesinde barındırıyor ve sporculara ileri teknoloji ekipmanlar ile spor bilimi desteği sağlıyor.