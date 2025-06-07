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Sezon boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekerek 2. Lig’i namağlup tamamlayan ve 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'nı tebrik edilerek yeni sezonda başarılarının devamını dilendi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Ligi’nde namağlup şampiyon olan DBB Hentbol Takımı ile Diyarbakır Ortopedik Engelli Voleybol Takımı’nı ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi , DBB Hentbol Takımı ve Diyarbakır Ortopedik Engelli Voleybol Takım oyuncularını ağırladı.

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